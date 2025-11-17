Россиян освободили от выплаты НДС по некоторым вкладам

Россиянам разрешили не платить НДС с процентов по вкладам в драгметаллах

В России выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах освободили от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Данный документ был принят Государственной думой в третьем чтении 11 ноября 2025 года. Он предполагает внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Согласно пояснительной записке к законопроекту, проценты по вкладам в российской или иностранных валютах решено не облагать таким налогом, чтобы создать равные экономические условия и повысить привлекательность вкладов в драгоценных металлах. Предполагается, что новый закон положит конец неопределенности при налогообложении кредитов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

По словам экономиста Михаила Беляева, до тех пор, пока ключевая ставка в России составляет 16,5 процента, людям, которые не имеют специализированных знаний о других финансовых инструментах, стоит размещать деньги на банковских вкладах. Для размещения денег на длительный период он посоветовал рассмотреть золото, которое в последнее время дорожало очень быстро.

