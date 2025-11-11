Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

Госдума согласилась освободить от НДС проценты по вкладам в драгоценным металлах

Законопроект, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, был принят Государственной думой в третьем чтении. Об этом сообщается на ее сайте.

Речь идет о документе №1015448-8, который предполагает внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Как гласит пояснительная записка к законопроекту, проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются этим налогом.

«Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов», — уверены авторы документа.

Кроме того, они рассчитывают на то, что закон покончит с неопределенностью при налогообложении кредитов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

«Вместе с тем освобождение от НДС операции по выдаче банком займа в драгоценных металлах в слитках не должно зависеть от источника получения банком этих слитков», — также сказано в пояснительной записке.

Ранее россиянам объяснили, что внесение нескольких сотен тысяч рублей на вклад не вызовет повышенного внимания со стороны банков, чего нельзя гарантировать в случае, если речь идет о суммах от миллиона рублей. Поэтому вместо единовременного вложения 600-700 тысяч рублей лучше разделить сумму на несколько частей.