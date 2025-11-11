Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 11 ноября 2025Экономика

Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

Госдума согласилась освободить от НДС проценты по вкладам в драгоценным металлах
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Законопроект, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, был принят Государственной думой в третьем чтении. Об этом сообщается на ее сайте.

Речь идет о документе №1015448-8, который предполагает внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Как гласит пояснительная записка к законопроекту, проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются этим налогом.

«Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов», — уверены авторы документа.

Материалы по теме:
Как выбрать самый выгодный банковский вклад? Какие виды вкладов в банках можно открыть
Как выбрать самый выгодный банковский вклад?Какие виды вкладов в банках можно открыть
9 декабря 2024
Ставка на счет. Как получить максимальный доход от сбережений?
Ставка на счет.Как получить максимальный доход от сбережений?
14 ноября 2024

Кроме того, они рассчитывают на то, что закон покончит с неопределенностью при налогообложении кредитов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

«Вместе с тем освобождение от НДС операции по выдаче банком займа в драгоценных металлах в слитках не должно зависеть от источника получения банком этих слитков», — также сказано в пояснительной записке.

Ранее россиянам объяснили, что внесение нескольких сотен тысяч рублей на вклад не вызовет повышенного внимания со стороны банков, чего нельзя гарантировать в случае, если речь идет о суммах от миллиона рублей. Поэтому вместо единовременного вложения 600-700 тысяч рублей лучше разделить сумму на несколько частей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    ЕС сделал предупреждение Словакии

    На похоронах в Чечне произошло ЧП. Сообщается уже о 40 пострадавших. Что известно к этому часу?

    Главу строившей трассу М-12 компании задержали при попытке улететь

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости