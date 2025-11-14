Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 14 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали лучшие инструменты для вложения средств

Экономист Беляев посоветовал хранить деньги на вкладах и в золоте
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пока ключевая ставка в России 16,5 процента, людям, которые не имеют специализированных знаний о других финансовых инструментах, стоит размещать деньги на банковских вкладах, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лучшие инструменты для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Для размещения денег на длительный период эксперт рекомендовал рассмотреть золото, отметив, что в последние полгода цена на него росла очень быстро.

«Есть варианты купить физическое золото или использовать обезличенные металлические счета. С физическим золотом сразу возникает вопрос хранения: это деньги, риски, определенные сложности. С обезличенными металлическими счетами дела обстоят проще. Вы приходите в банк, там смотрят, сколько на ваши деньги можно купить золота в весовых единицах, записывают это на ваш счет и потом, когда вам понадобятся деньги вместо золота, там смотрят, какова цена за весовую единицу, и вам выдают деньги в соответствии с тем весом, который записан на вашем счете», — поделился экономист.

Ранее стало известно, что снижение мировых цен на золото вызвало отток быстрых денег из золотых биржевых фондов — за четыре дня активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились на 1,2 процента или более чем на 37 тонн, что стало сильнейшим падением за два года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злейший враг ВСУ». Какое российское секретное подразделение переломило ход спецоперации?

    Вэнс рассказал об особенности Трампа

    Украинские военные стали чаще использовать один вид дронов

    Канадская разведка предупредила эскимосов из-за России

    «Радиостанция Судного дня» приостановила работу из-за атаки дрона

    28-летняя учительница больше года насиловала и преследовала школьника

    Найден естественный фактор защиты от рака

    Необычный способ распорядиться прахом усопшего удивил пользователей сети

    Предсказаны три сценария нападения США на Венесуэлу

    Военные из КНДР снова оказались в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости