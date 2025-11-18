Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

Доцент Балынин: Пособие по больничному будет зависеть от доходов и стажа

В 2026 году пособие по временной нетрудоспособности будут рассчитывать исходя из того, какие доходы получал россиянин в 2024-2025 годах. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировало aif.ru.

По словам Балынина, полученный за два года доход следует разделить на 730 дней, а результат сравнить с минимальным размером среднедневного заработка, который составляет 890,73 рубля.

Кроме того, во внимание будет принят трудовой стаж человека. Если страховой стаж на день наступления временной нетрудоспособности оказался меньше пяти лет, то полученную сумму нужно умножить на 60 процентов. При стаже от пяти до восьми лет — на 80 процентов. Если же речь идет о восьми годах и больше, то на 100 процентов.

Балынин пояснил, что с 1 апреля 2020 года в РФ ввели минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. В месяцах с 30 днями он будет равен 903,10 рубля. В феврале 2026 года речь пойдет о 967,61 рубля. В месяцах с 31 днем минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности составит 873,97 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2026 году максимальный размер пособия по больничному листу составит 6827,4 рубля. В 2027 году эта выплата увеличится до 7860,27 рубля, а в 2028 году — до 8489,04 рубля.