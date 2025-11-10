В России вырастет максимальное пособие по больничному листу

Соцфонд: В 2026 году максимальное пособие по больничному дойдет до 6827,4 рубля

В 2026 году максимальный размер пособия по больничному листу составит 6827,4 рубля. Об этом сообщил Telegram-канал «Соцфонд.Контекст».

В 2027 году эта выплата увеличится до 7860,27 рубля, а в 2028 году — до 8489,04 рубля. Причиной такого повышения называют рост предельной базы для начисления страховых взносов.

Как отметил Социальный фонд, теперь он получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медицинских учреждений и сам собирает информацию для назначения пособия. Что касается недостающих данных, то они запрашиваются у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот».

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что максимальная сумма оплаты больничного составляет 5673 рубля в день. Он также напомнил, что размер компенсации зависит от трудового стажа: 100 процентов среднего заработка выплачивается при стаже свыше восьми лет. Также парламентарий призвал не забывать, что пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день.