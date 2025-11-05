Россия
Россиянам назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

Депутат Говырин: Максимальная сумма больничного составляет 5700 рублей в день
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Максимальная сумма оплаты больничного в день составляет около 5700 рублей в день. Такое число в интервью РИА Новости назвал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Максимальная сумма составляет 5673 рубля в день. Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года. За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024 — около 2,2 миллиона рублей. Их сумма делится на 730 календарных дней, что и дает итоговую цифру», — сообщил он.

По его словам, размер компенсации зависит от трудового стажа: 100 процентов среднего заработка выплачивается при стаже свыше восьми лет. Депутат также отметил, что пособие не может составлять менее 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника оказался ниже.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова рассказала россиянам о росте одного вида пособий в 2026 году. По ее словам, в России до 2028 года ожидается существенный рост максимального размера пособий по временной нетрудоспособности.

