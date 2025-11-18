Россиянам разъяснили риски покупки и стримов игр S.T.A.L.K.E.R.

Адвокат Айвар: Стрим игры S.T.A.L.K.E.R. может грозить лишением свободы до 6 лет

Систематические стримы игры S.T.A.L.K.E.R. могут грозить штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до шести лет, предупредила заслуженный адвокат России Людмила Айвар. О рисках в связи с признанием Генеральной прокуратурой России нежелательной деятельности украинской компании GSC Game World, которая разработала игру, специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Юрист сообщила, что прямой ответственности за сам факт покупки игры в законе нет. Она объяснила, что ни в статье 20.33 КоАП РФ, ни в статье 284.1 УК РФ не предусмотрено наказание за приобретение товара или цифрового продукта у нежелательной организации.

«Однако есть косвенный риск, если покупка будет расценена как финансирование деятельности организации. [В таком случае] административная ответственность (ст. 20.33 КоАП РФ): штраф для граждан от 5 до 15 тысяч рублей. Уголовная ответственность (ст. 284.1 УК РФ): штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. На практике покупку цифровой игры пока ни разу не квалифицировали как финансирование», — отметила Айвар.

Покупка игры после официального признания ведет к большим рискам, ведь лицо знает о статусе организации. Но юридически ситуация такая же: прямой нормы о запрете покупки нет. Ответственность возможна, только если докажут «участие» или «финансирование». То есть потенциально та же ст. 20.33 КоАП РФ или ст. 284.1 УК РФ, но только при наличии доказательств, что покупка была сознательной поддержкой Людмила Айвар заслуженный адвокат России

При этом юрист предупредила, что публикация стримов и обзоров игры — это уже другая ситуация.

«Стрим игры может попасть под "распространение материалов нежелательной организации", а это уже прямо упомянуто в ст. 20.33 КоАП РФ. Административная ответственность: граждане — штраф 5–15 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, юрлица — до 100 тысяч рублей. Если публикация носит систематический характер, теоретически возможно применение Уголовной ст. 284.1 УК РФ за "участие в деятельности нежелательной организации". Штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до шести лет», — сообщила Айвар.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World, которая разработала игру S.T.A.L.K.E.R. По данным пресс-службы ведомства, компания перевела на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) 17 миллионов долларов. Эти деньги пошли на покупку беспилотников и машин. Также организация распространяла материалы, дискредитирующие Россию.