Готовивший теракт в одном из учебных заведений россиянин выслушал приговор

В ДНР осудили мужчину, планировавшего теракт в учебном заведении

В Донецкой народной республике (ДНР) осудили мужчину, планировавшего теракт в учебном заведении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Он признан виновным по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, 41-летний местный житель в апреле 2023 года прибыл на личном автомобиле на проспект Строителей в Мариуполе и забрал из тайника промышленную взрывчатку, а также самодельные взрывные устройства (СВУ). Их он должен был передать другому лицу для совершения теракта в одном из учебных заведений республики.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его противоправные действия.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что задавившего мирного жителя Мариуполя террориста бригады «Азов» (признана террористической организацией, запрещено в РФ) отправили в колонию.