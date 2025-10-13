Силовые структуры
12:35, 13 октября 2025Силовые структуры

Задавившего мирного жителя Мариуполя террориста «Азова» отправили в колонию

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) к 22 годам колонии строгого режима приговорили бойца отряда особого назначения «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) за расправу над гражданским на почве политической и идеологической ненависти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в марте 2022 года 27-летний Анатолий Камышенко вместе с сослуживцем заметил шедшего по улице Левченко мужчину, двигавшегося в сторону Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Осужденный Камышенко намерено набрал скорость и сбил мужчину на автомобиле. От удара тот получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что боец из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» Дмитрий Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен российского военного с позывным Липецк.

