Боец «Азова» попал в плен и поблагодарил российского солдата

Боец «Азова» Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен солдата

Боец из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен российского военного с позывным Липецк. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал пленный, он попал под обстрел и был ранен, из-за чего не мог передвигаться. После этого он четыре дня провел под клеенкой, которой накрывают перекрытие блиндажей, находясь в ста метрах от уничтоженной позиции.

Бывший азовец также рассказал, как на второй день попытался сдаться в плен, когда услышал приближение людей, однако ему никто не ответил. Еще через два дня он снова предпринял попытку сдаться и начал кричать, что он безоружен и ранен. «Благодарю именно солдата Российской армии [с позывным] Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас», — сказал военнопленный.

Ранее пленный из ВСУ рассказал о проблемах со снабжением в украинской армии. По его словам, иногда солдаты не получают еду в течение нескольких дней.