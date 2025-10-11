Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 11 октября 2025Бывший СССР

Боец «Азова» попал в плен и поблагодарил российского солдата

Боец «Азова» Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен солдата
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: «Оперативный простор» /  ТАСС

Боец из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил за спасение взявшего его в плен российского военного с позывным Липецк. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал пленный, он попал под обстрел и был ранен, из-за чего не мог передвигаться. После этого он четыре дня провел под клеенкой, которой накрывают перекрытие блиндажей, находясь в ста метрах от уничтоженной позиции.

Бывший азовец также рассказал, как на второй день попытался сдаться в плен, когда услышал приближение людей, однако ему никто не ответил. Еще через два дня он снова предпринял попытку сдаться и начал кричать, что он безоружен и ранен. «Благодарю именно солдата Российской армии [с позывным] Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас», — сказал военнопленный.

Ранее пленный из ВСУ рассказал о проблемах со снабжением в украинской армии. По его словам, иногда солдаты не получают еду в течение нескольких дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

    В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

    Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

    Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

    Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с героем одной повести

    Из запечатанной египетской гробницы исчез рельеф

    В России призвали лишить Пугачеву пенсии

    В Европе заявили о планах ввести войска в Брюссель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости