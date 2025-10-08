Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:32, 8 октября 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о проблемах со снабжением

Пленный из ВСУ рассказал, как командование оставило группу без еды на три дня
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы со снабжением, иногда бойцы не получают еду на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил украинский военнопленный в беседе с ТАСС.

«Снабжение ужасное. <…> Я ехал с двумя бутылками воды, с одним сухпаем (сухим пайком — прим. «Ленты.ру»). Мне говорили, что на 12 дней, оказался я там на 32 дня. Я бы не выжил на такое количество, не протянул бы столько на один сухпай», — делится военнослужащий.

В дальнейшем позиции его группы начали все чаще обстреливать, и водители, которые доставляют продукты, отказались туда ездить. Однажды солдаты сидели без еды и воды на протяжении трех дней. Они были вынуждены набирать воду из болота и есть лапшу быстрого приготовления.

Тогда командование решило снабжать группу при помощи дрона «Баба-яга», однако это не улучшило положение. Как поделился солдат, сухие пайки и вода скидывались с высоты, так что в итоге все разбивалось. «Пакет сверху целый, ты раскрываешь, у тебя весь борщ там плавает. Ну все галеты побиты, все побито. Но каша еще, может, живая осталась», — рассказал пленный.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис рассказал, что моральный дух ВСУ находится на рекордно низком уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян в 2026 году ожидают самые долгие новогодние выходные за многие годы. Отдых продлится 12 дней

    Россияне назвали сумму достойной пенсии

    Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

    Приносивший быка в жертву российский преподаватель пойдет под суд

    Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

    Стало известно о попытке жителей Украины спрятать детей от ВСУ в печках

    Российский сенатор пообещал Киеву ответ за удары по территории Запорожской АЭС

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ

    Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости