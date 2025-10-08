Пленный из ВСУ рассказал о проблемах со снабжением

Пленный из ВСУ рассказал, как командование оставило группу без еды на три дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы со снабжением, иногда бойцы не получают еду на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил украинский военнопленный в беседе с ТАСС.

«Снабжение ужасное. <…> Я ехал с двумя бутылками воды, с одним сухпаем (сухим пайком — прим. «Ленты.ру»). Мне говорили, что на 12 дней, оказался я там на 32 дня. Я бы не выжил на такое количество, не протянул бы столько на один сухпай», — делится военнослужащий.

В дальнейшем позиции его группы начали все чаще обстреливать, и водители, которые доставляют продукты, отказались туда ездить. Однажды солдаты сидели без еды и воды на протяжении трех дней. Они были вынуждены набирать воду из болота и есть лапшу быстрого приготовления.

Тогда командование решило снабжать группу при помощи дрона «Баба-яга», однако это не улучшило положение. Как поделился солдат, сухие пайки и вода скидывались с высоты, так что в итоге все разбивалось. «Пакет сверху целый, ты раскрываешь, у тебя весь борщ там плавает. Ну все галеты побиты, все побито. Но каша еще, может, живая осталась», — рассказал пленный.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис рассказал, что моральный дух ВСУ находится на рекордно низком уровне.