Британский доброволец Миннис: Моральный дух ВСУ на рекордно низком уровне

Моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал до рекордно низкого уровня, они терпят неудачи по всей линии боевого соприкосновения, заявил в беседе с РИА Новости британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в спецоперации на стороне России.

«Их [ВСУ] сейчас уничтожают на большинстве фронтов. Многие массово сдаются в плен, и они просто не могут противостоять огневой мощи России на большинстве участков», — сказал Миннис.

Он также указал на то, что в интернете появляется большое количество видеозаписей с насильственной мобилизацией населения. По его мнению, все эти факторы указывают на низкий боевой дух ВСУ.

Ранее Миннис допустил крах украинского фронта в течение года.