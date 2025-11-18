Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 18 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин сломал челюсть сожительнице и душил ее малолетних детей

В Луганске задержали мужчину за истязание малолетних детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Луганске задержали мужчину за истязание малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ.

По данным следствия, в травматологическое отделение республиканской больницы поступила женщина с челюстно-лицевым переломом. В ходе опроса она рассказала, что травму ей нанес сожитель в приступе гнева. При выяснении обстоятельств случившегося у ее малолетних детей были обнаружены множественные телесные повреждения.

На допросе обвиняемый сообщил, что после употребления алкогольных напитков неоднократно избивал детей различными предметами, душил и причинял психические страдания.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что забивший ремнем падчерицу россиянин обратился к суду с просьбой и получил отказ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости