Россиянин сломал челюсть сожительнице и душил ее малолетних детей

В Луганске задержали мужчину за истязание малолетних детей

В Луганске задержали мужчину за истязание малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ.

По данным следствия, в травматологическое отделение республиканской больницы поступила женщина с челюстно-лицевым переломом. В ходе опроса она рассказала, что травму ей нанес сожитель в приступе гнева. При выяснении обстоятельств случившегося у ее малолетних детей были обнаружены множественные телесные повреждения.

На допросе обвиняемый сообщил, что после употребления алкогольных напитков неоднократно избивал детей различными предметами, душил и причинял психические страдания.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

