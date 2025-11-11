Забивший ремнем падчерицу россиянин обратился к суду с просьбой и получил отказ

В Краснодаре суд оставил в силе приговор забившему ремнем падчерицу мужчине

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор местному жителю, который забил ремнем падчерицу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный хотел оспорить приговор Центрального районного суда Сочи, однако вышестоящая инстанция не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу.

3 апреля мужчину приговорили к 18 годам колонии особого режима. Его признали виновным по статьям 117 и 111 УК РФ.

По версии следствия, 27 мая 2023 года подсудимый был в квартире с малолетней дочерью сожительницы. Будучи недовольным ее поведением, он много раз ударил ребенка, в том числе кожаным ремнем. В результате полученных травм девочка не выжила. 2 июня 2023 года в машине скорой помощи врачи не смогли ее спасти.

