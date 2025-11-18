Путешествия
07:45, 18 ноября 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала США фразой «не захочешь возвращаться обратно»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «не захочешь возвращаться обратно». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснила, что на границе их встретили с недоверием из-за российских паспортов. При этом из США, по ее словам, не хочется уезжать из-за стабильности, неограниченных возможностей, уважения к людям, свободы и порядка.

«Стабильность — слово, которое в России стало почти мифическим. Без сарказма, друзья. В США оно — абсолютно реальное», — заметила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Мексику словами «чипсы — национальная валюта». Россиянка удивилась, что в этой латиноамериканской стране это не просто закуска, а целое блюдо, в которое кладут мясо, сыр, авокадо, перец и другие ингредиенты.

