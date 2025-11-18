Российские войска начали наступление в районе ключевого города Харьковской области

ВС России развивают наступление севернее Купянска

Российские войска начали наступление севернее Купянска, ключевого для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают севернее Купянска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские военные также продвигаются в Волчанске и в лесном массиве западнее Синельникова.

Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как эвакуационная группа ВСУ в Харьковской области бросила раненых сослуживцев под удары дронов. Украинские военные собирали информацию о позициях российских войск, расположившихся у поселка Купянск-Узловой.