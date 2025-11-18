Бывший СССР
Украинские военные попали под удар беспилотника и бросили раненых сослуживцев

Эвакуационная группа ВСУ бросила раненых сослуживцев у Купянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Эвакуационная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросила раненых сослуживцев, которые собирали информацию о позициях российских военных, у поселка Купянск-Узловой Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечают авторы сообщения, разведгруппа ВСУ попала под удар беспилотника, который ранил одного из военнослужащих. За раненым военным приехала эвакуационная группа на бронетехнике, однако после ее прибытия был нанесен второй удар, ранивший еще четверых разведчиков.

Сразу после этого эвакуационная группа спешно уехала с места происшествия, оставив раненых сослуживцев.

Ранее стало известно о попытках ВСУ деблокировать подразделения восточнее Купянска в Харьковской области. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, контратаки были отбиты российскими войсками.

