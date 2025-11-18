Путешествия
03:37, 18 ноября 2025Путешествия

Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: RYO Alexandre / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывала в Великобритании и описал девушек в популярной стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор материала посетил страну во время празднования Хеллоуина в конце октября. По его словам, в обычное время британцы не любят, когда их фотографируют на улицах, однако во время праздников ведут себя более открыто. Костюмы местных девушек на Хеллоуин он описал словами «что-то с чем-то».

«А, я же забыл сказать самое главное — все эти костюмы довольно провокационные. То есть, это не просто "зайчик" или "медсестра" — это мини-платья и юбки, короткие топы, глубокие вырезы и прочее "ай-я-яй"», — поделился россиянин.

Ранее этот блогер описал развлечения девушек на пляже Хорватии фразой «я бы на такое не решился». Автор публикации отметил, что на «диком» курорте в городе Пула «красивые скалы и еще более красивые пляжницы».

