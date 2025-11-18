Ротенберга могут наказать за нецензурную речь во время матчей детских хоккейных команд

Федерация хоккея Москвы рассмотрит возможность наказания российского тренера Романа Ротенберга за использование ненормативной лексики во время матча первенства Москвы по хоккею. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел во время матча юниорского турнира среди игроков 2014 года рождения между клубами АКМ и «Красная машина». Во время матча один из игроков получил травму.

«Поведение главного тренера команды "Красная машина Юниор" Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд, будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета», — говорится в тексте заявления. В федерации отметили, что владеют видеозаписью инцидента.

44-летний Ротенберг — бывший главный тренер петербургского СКА. О его уходе из клуба стало известно 2 июля. Также он является членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо».