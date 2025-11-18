Интернет и СМИ
05:13, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

Скорость интернета можно будет измерить на «Госуслугах»

Екатерина Щербакова
Фото: Freepik

Сервис для проверки скорости интернета появится в приложении «Госуслуги» в декабре текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве цифровизации России.

При помощи данного сервиса пользователи смогут на собственных телефонах измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных, исключая переходы по неизвестным ссылкам в поисковике.

Для работы сервиса в портал будет интегрировано отечественное программное обеспечение. Издание отмечает, что это первый подобный измерительный сервис, который запускается на одном из российских государственных порталов.

Ранее в России расширили «белый список» сайтов и сервисов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета.

