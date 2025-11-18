Стало известно о бегстве украинского министра из страны

В Раде заявили о бегстве министра энергетики Гринчук с Украины

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что министр энергетики Светлана Гринчук могла сбежать с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Возможно, Светлана Гринчук сбежала», — заявила депутат. Другие подробности предполагаемого бегства не приводятся.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук.