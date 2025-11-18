Стало известно о массированных ударах ВС России из «Града» по ВСУ в Красноармейске

Российские военные наносят массированные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что для атак на позиции украинских бойцов применяются реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». При этом подразделения ВСУ находятся в окружении.

«Южноуральские военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона закрывают кольцо окружения ВСУ в городе. Все необходимое оборудование нашим бойцам доставляют волонтеры», — говорится в публикации.

Ранее удар трехтонной авиабомбы по десяткам бойцов ВСУ под Красноармейском попал на видео. Кадры были сняты в Димитрове (украинское название — Мирноград).