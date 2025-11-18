Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:26, 18 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о массированных ударах ВС России из «Града» по ВСУ в Красноармейске

Shot: ВС России наносят массированные удары по ВСУ из «Града» в Красноармейске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военные наносят массированные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что для атак на позиции украинских бойцов применяются реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». При этом подразделения ВСУ находятся в окружении.

«Южноуральские военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона закрывают кольцо окружения ВСУ в городе. Все необходимое оборудование нашим бойцам доставляют волонтеры», — говорится в публикации.

Ранее удар трехтонной авиабомбы по десяткам бойцов ВСУ под Красноармейском попал на видео. Кадры были сняты в Димитрове (украинское название — Мирноград).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости