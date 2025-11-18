Стало известно о подрыве автомобиля с российскими полицейскими на трассе

Хинштейн: В Курской области машина МВД наехала на взрывчатку, ранены 2 силовика

В Курской области служебный автомобиль МВД наехал на взрывчатку, пострадали двое силовиков. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram.

ЧП произошло днем 17 ноября на трассе Дьяконово — Суджа. Взрывное устройство сдетонировало при наезде полицейской машины, внутри которой находилось двое силовиков.

Они обратились в Курскую областную больницу. Врачи диагностировали у них травмы легкой степени тяжести, им оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по Курской области. Один из беспилотников атаковал жилой дом в городе Льгове. Еще один дрон был сбит над сахарным заводом, добавил губернатор.