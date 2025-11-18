Трамп ответил журналистке фразой «тихо, свинка»

Трамп ответил фразой «тихо, свинка» на вопрос журналистки о файлах Эпштейна

Трамп ответил фразой «тихо, свинка» на вопрос журналистки об упоминании его имени в файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова передает CNN.

Во время общения с прессой на борту Air Force One одна из журналисток задала главе Белого дома вопрос об упоминании его имени в обнародованных электронных письмах, отправленных Эпштейном.

«Тихо, тихо, свинка», — ответил американский лидер, указав на женщину пальцем.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить свою позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.