Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 18 ноября 2025Мир

Трамп сдался

Axios: Трамп сдался, поддержав голосование в Конгрессе по файлам Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп был вынужден изменить свою позицию и поддержать голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет портал Axios.

«Еще слишком рано называть президента Трампа "хромой уткой", но Конгресс готов подрезать ему крылья из-за дела Эпштейна. (...) Неизбежность голосования заставила его изменить тактику, одобрить голосование — и предстать наиболее слабым с момента вступления в должность», — говорится в публикации.

По словам одного из опрошенных изданием чиновников Белого дома, Трамп сдался и согласился поддержать голосование, осознав, что дискуссии вокруг файлов Эпштейна остаются «серьезным отвлекающим фактором», который мешает республиканцам обсуждать достижения его администрации — налоговые льготы, иммиграционную политику и мирные соглашения.

«Республиканцы просто игнорируют все достижения Трампа, принимают их как должное и лишь говорят о Джеффри Эпштейне, который уже несколько лет как мертв. Это губит партию, и президент достаточно умен, чтобы это понять», — сказал он.

Ранее Трамп обратился к членам Республиканской партии с призывом проголосовать за обнародование всех файлов по делу Эпштейна. По его словам, пришло время покончить с «мистификацией демократов, устроенной леворадикальными сумасшедшими», чтобы отвлечь внимание от успехов республиканцев.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    В России предупредили о последствиях призыва США к ЕС занять агрессивную позицию по Москве

    Мадуро обратился к Трампу

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии

    Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости