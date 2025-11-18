Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 18 ноября 2025Мир

Трамп выразил благодарность России

Трамп поблагодарил Россию, воздержавшуюся на голосовании СБ ООН по Газе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп поблагодарил все страны в Совете Безопасности ООН, в том числе Россию и Китай, которые воздержались в голосовании по урегулированию ситуации в Газе.

«Спасибо ООН и всем странам в Совете Безопасности, Китаю, России, Франции, Великобритании», — написал президент США на своей страничке в соцсети.

У России и Китая есть право вето и они могли блокировать прохождение американского документа, который предусматривает создание международных сил стабилизации в секторе Газа, но воздержались. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза.

Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон не исключает вариант развертывания наземной военной операции в Венесуэле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

    Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

    В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

    Здание двух украинских СМИ загорелось после атаки ВС России на Днепропетровск

    В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Миру предсказали новую пандемию и масштабную войну к концу 2025 года

    Раскрыт самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

    Военкоры рассказали о продолжающем пылать в порту Измаила танкере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости