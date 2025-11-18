Россия
13:41, 18 ноября 2025Россия

Украина атаковала приграничный российский регион

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали дронами Брянскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

ВСУ атаковали дронами Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, три беспилотника были сбиты в небе над областью. Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнул губернатор. Такие дроны отличаются большой огневой мощью и могут преодолевать сотни километров до цели.

По выявленным целям отработали средства противовоздушной обороны. Все дроны были сбиты, последствий на земле нет, добавил он.

ВСУ продолжают бить по приграничным российским регионом, нередко целенаправленно атакуя объекты гражданской инфраструктуры. Так, ранее 18 ноября мирный житель и сотрудник МЧС были ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

