Россия
00:30, 18 ноября 2025Россия

Мирный житель и сотрудник МЧС ранены в результате атаки ВСУ на российский регион

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Корочанский район. Один мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии, еще один пострадавший — сотрудник МЧС.

Мужчина, в результате возгорания коммерческого здания, отравился угарным газом, а также получил ожоги дыхательных путей и глаз. Медики областной клинической больницы оказывают ему всю необходимую помощь.

Сотрудник МЧС же пострадал при выполнении своего профессионального долга. Он госпитализирован с ожогами лица, рук и ног.

«Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания», — добавил Гладков.

Всего с последствиями атаки ВСУ борются 108 специалистов и 34 единицы техники.

Кроме того, в одном из частных домов оказались выбиты окна и поврежден забор, а в селе Погореловка поврежден вход в частный дом.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских беспилотников над российскими регионами.

