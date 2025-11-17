Минобороны рассказало о сбитых над российскими регионами БПЛА

Минобороны: За три часа над российскими регионами уничтожено 18 украинских БПЛА

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Над территорией Белгородской области сбили 10 беспилотников. Также ПВО успешно отработало и сбило пять БПЛА над Брянской областью, два над территорией Смоленской области и один над Воронежской областью.

Главы Брянской, Воронежской областей сообщили, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Белгородской области же загорелось коммерческое здание и без света осталась часть города Короча и села Погореловка и Подкопаевка.

Ранее Вооруженные силы Украины пытались атаковать подстанцию в Ульяновской области.