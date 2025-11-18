Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 18 ноября 2025Мир

В Белом доме объяснили решение Трампа обнародовать файлы Эпштейна

Politico: Трамп столкнулся с реальностью и призвал обнародовать файлы Эпштейна
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп столкнулся с «неизбежной реальностью» и призвал обнародовать все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным газеты, лидеры Республиканской партии и Белый дом несколько месяцев препятствовали голосованию в Конгрессе США по обнародованию файлов Эпштейна.

«Сейчас стратегия заключается в том, чтобы дать республиканцам ощутимую победу. Чтобы они могли вернуться в свои округа и сказать: "Я проголосовал за обнародование файлов Эпштейна"», — сказал собеседник издания.

По словам источника, глава Белого дома разочарован тем, что члены его собственной партии «заложили ловушку» и сделали неизбежным такое развитие событий.

Несмотря на ожидания, что законопроект по обнародованию файлов Эпштейна будет принят, в Белом доме не верят, что публикация материалов приведет к окончанию обсуждения этой темы.

«Будут ли люди когда-нибудь удовлетворены? Нет, потому что люди в этой стране искренне верят, что у федерального правительства есть список педофилов, которые работают с Джеффри Эпштейном», — объяснил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Ранее Трамп обратился к членам Республиканской партии с призывом проголосовать за обнародование всех файлов по делу Эпштейна, потому что ему «нечего скрывать».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский газовый проект столкнутся с неожиданной проблемой

    Представитель ВСУ раскрыл причину максимальных потерь украинских солдат

    Посольство отреагировало на задержание россиянина в Сингапуре

    Стало известно о желании окружения Зеленского уволить Ермака

    На Западе оценили возможность истребителей Rafale повлиять на ход СВО

    Премьер Грузии ответил на вопрос о передаче Саакашвили Киеву

    Российский школьник попался на диверсии в Подмосковье

    Раскрыты передававшие данные о российских военных две шпионки

    В России отреагировали на закупку Украиной 100 французских истребителей Rafale

    Парам назвали укрепляющее отношения лучше секса занятие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости