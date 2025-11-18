В Белом доме объяснили решение Трампа обнародовать файлы Эпштейна

Politico: Трамп столкнулся с реальностью и призвал обнародовать файлы Эпштейна

Президент США Дональд Трамп столкнулся с «неизбежной реальностью» и призвал обнародовать все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным газеты, лидеры Республиканской партии и Белый дом несколько месяцев препятствовали голосованию в Конгрессе США по обнародованию файлов Эпштейна.

«Сейчас стратегия заключается в том, чтобы дать республиканцам ощутимую победу. Чтобы они могли вернуться в свои округа и сказать: "Я проголосовал за обнародование файлов Эпштейна"», — сказал собеседник издания.

По словам источника, глава Белого дома разочарован тем, что члены его собственной партии «заложили ловушку» и сделали неизбежным такое развитие событий.

Несмотря на ожидания, что законопроект по обнародованию файлов Эпштейна будет принят, в Белом доме не верят, что публикация материалов приведет к окончанию обсуждения этой темы.

«Будут ли люди когда-нибудь удовлетворены? Нет, потому что люди в этой стране искренне верят, что у федерального правительства есть список педофилов, которые работают с Джеффри Эпштейном», — объяснил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Ранее Трамп обратился к членам Республиканской партии с призывом проголосовать за обнародование всех файлов по делу Эпштейна, потому что ему «нечего скрывать».