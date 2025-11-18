Силовые структуры
В деле о смертельных истязаниях 4-летней девочки в российском регионе поставили точку

В Ингушетии суд приговорил к условному сроку женщину, замучившую до смерти дочь
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ингушетии суд приговорил к трем годам лишения свободы условно жительницу Малгобекского района, замучившую до смерти собственную дочь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мучительницу также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ее признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Женщина свою вину признавать отказалась.

По версии следствия, на протяжении почти пяти лет женщина полностью отказывалась от своих обязанностей по воспитанию ребенка. Маленькая девочка была лишена самого необходимого: мать не обеспечила ей режим сна, гигиены и питания, не водила к врачам и даже препятствовала оказанию медицинской помощи. Ребенок не гулял на свежем воздухе и не имел сезонной одежды. Девочка жила в социальной изоляции, не общалась со сверстниками, что привело к серьезной задержке психоречевого развития и дезадаптации в обществе.

В 2023 году мать начала регулярно избивать ребенка. Все это женщина выдавала за «меры воспитания».

Ранее Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор местному жителю, который забил ремнем падчерицу.

