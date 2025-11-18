Мир
В ЕС захотели сократить время перемещения войск до границы с Россией

FT: ЕС хочет сократить до трех дней время перемещения войск до границы с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет сократить до трех-пяти дней время перемещения войск до границы с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В настоящее время для переброски армии из стратегических портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, потребуется примерно 45 дней... По словам официальных лиц, цель состоит в том, чтобы сократить этот срок до пяти или даже трех дней», — говорится в материале.

Немецкий генерал-лейтенант Александр Сольфранк, отвечающий за подготовку своей страны к центральной роли в такой операции, заявил, что каждый элемент должен работать «как швейцарские часы».

Проблема, отмечает издание, заключается в разрушенных мостах, а также запутанных правилах и бюрократических процедурах.

Ранее британский дипломат Ян Прауд заявил, что страны Европы не планируют направлять военные контингенты на Украину. Он подчеркнул, что прекращение боевых действий и начало переговоров с Россией остаются единственным путем к мирному урегулированию конфликта.

