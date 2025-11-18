Мир
В команде Трампа пожаловались на нехватку врагов

Фото: Nuri Vallbona / Reuters

Республиканской партии не хватает объединяющего врага. Об этом в разговоре с порталом Axios заявил один из советников президента США Дональда Трампа.

Команда главы Белого дома пожаловалась, что вопрос о раскрытии всех файлов по делу осужденного за педофилию и торговлю людьми скандального финансиста Джефри Эпштейна привело к внутренним проблемам в партии. «Нам не хватает врага, который объединяет нас и разъединяет их (демократов — прим. «Ленты.ру»)», — сказал один из советников Трампа.

При этом члены администрации Трампа уверены, что справятся с предстоящими трудностями. По слова другого собеседника Axios, команда Трампа «переживала и худшее». «Мы знаем, что живем в эпоху, когда все ускоряется. Всего год назад мы выиграли президентские выборы, и Конгресс и демократы казались обреченными. А теперь посмотрите, где мы сейчас. Все изменится», — указал он.

Ранее Axios указал, что Трамп был вынужден изменить свою позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна. По словам одного из опрошенных изданием чиновников Белого дома, Трамп сдался и согласился поддержать голосование, осознав, что дискуссии вокруг файлов Эпштейна остаются «серьезным отвлекающим фактором», который мешает республиканцам обсуждать достижения его администрации — налоговые льготы, иммиграционную политику и мирные соглашения.

    Все новости