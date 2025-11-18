Песков о взрыве на ж/д путях Польши: Туск покрывал взорвавшего «Северный поток»

Заявивший о причастности украинцев к диверсии на железнодорожных путях премьер-министр Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в подрыве российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься», — указал представитель Кремля, предложив странам Европейского союза сделать выводы, после того как граждане Украины вновь оказались замешаны в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге, ведущей на Украину, совершили украинцы. «Именно два гражданина Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге.

Мужчины бежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе. Они сделали это в тот момент, когда их еще не опознали», — заявил польский премьер в ходе выступления в Сейме.