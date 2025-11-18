Бывший СССР
В Кремле назвали поводы для головной боли в Киеве

Песков: Динамика на фронте является поводом для головной боли в Киеве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Успехи армии России в зоне специальной военной операции (СВО) являются одним из поводов для «головной боли» в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что та динамика, которая сейчас на фронтах, далеко не в пользу киевского режима, и внутренние сотрясения — (...) это все, наверное, повод для большой головной боли в Киеве», — сообщил официальный представитель Кремля.

Еще одной из проблем украинских властей Песков назвал растущее у Европы подозрение в нечистоплотности Киева на руку.

