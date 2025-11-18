Песков: Коррупционный скандал на Украине не является внутренним делом страны

Коррупционный скандал в энергетическом секторе на Украине, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем (его называют в СМИ «кошельком Зеленского»), не является внутренним делом страны, поскольку речь идет о воровстве денег извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, запись опубликована в Telegram-канале последнего.

«В данном случае вряд ли это внутреннее дело Украины. Вы спросите: "почему?" Деньги-то внешние, воруют внутри. И, конечно, для европейцев это вряд ли внутреннее дело Украины», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что в Киеве также разворовывали и помощь, которую предоставляли им при администрации предыдущего президента США Джо Байдена. На это, отмечает пресс-секретарь российского президента, указывал и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Продолжающийся коррупционный скандал на Украине вызвал широкий резонанс в обществе. Оппозиционные партии власти «Слуга народа» фракции уже призывают к отставке всего правительства страны, в то время как, окружение Зеленского требует отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за его фигурирования в деле.