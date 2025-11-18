Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 18 ноября 2025Россия

В Минобороны рассказали о попытке ВСУ прорвать окружение в Купянске

Минобороны: Российские военные сорвали попытку ВСУ прорвать окружение в Купянске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать окружение в Купянске. Об этом рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ пытались контратаковать в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области. Они преследовали цель прорвать кольцо окружения, но безуспешно — противник потерял до 10 боевиков.

Также сообщается, что в результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских солдат и несколько единиц военной техники, включая три пикапа, гаубицу L-119 производства Великобритании и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что российские военные начали зачищать подвалы и коллекторы в микрорайоне Западная Вторая в Купянске, где могут скрываться украинские военные с командованием.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости