В Минобороны рассказали о попытке ВСУ прорвать окружение в Купянске

Минобороны: Российские военные сорвали попытку ВСУ прорвать окружение в Купянске

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать окружение в Купянске. Об этом рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ пытались контратаковать в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области. Они преследовали цель прорвать кольцо окружения, но безуспешно — противник потерял до 10 боевиков.

Также сообщается, что в результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских солдат и несколько единиц военной техники, включая три пикапа, гаубицу L-119 производства Великобритании и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что российские военные начали зачищать подвалы и коллекторы в микрорайоне Западная Вторая в Купянске, где могут скрываться украинские военные с командованием.