В Москве произошло массовое ДТП

На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей
СюжетДТП в Москве:

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На юге Москвы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На проспекте Андропова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей: предварительно, столкнулись микроавтобус, четыре легковушки и мусоровоз», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что один из автомобилей на данный момент лежит на боку. В сторону центра перекрыто три полосы движения. Прибывшие к месту аварии спасатели деблокируют пострадавших.

Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с четырьмя жертвами. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» неподалеку от села Молдавановка. Водитель отечественного легкового автомобиля нарушил скоростной режим, что привело к неуправляемому заносу.

