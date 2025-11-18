В Москве произошло массовое ДТП

На юге Москвы столкнулись шесть автомобилей

На юге Москвы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На проспекте Андропова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей: предварительно, столкнулись микроавтобус, четыре легковушки и мусоровоз», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что один из автомобилей на данный момент лежит на боку. В сторону центра перекрыто три полосы движения. Прибывшие к месту аварии спасатели деблокируют пострадавших.

Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с четырьмя жертвами. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» неподалеку от села Молдавановка. Водитель отечественного легкового автомобиля нарушил скоростной режим, что привело к неуправляемому заносу.