12:01, 17 ноября 2025Россия

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком на российской трассе

В Краснодарском крае произошло ДТП с четырьмя жертвами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «23 МВД»

В Краснодарском крае произошло ДТП с четырьмя жертвами. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» неподалеку от села Молдавановка. Водитель отечественного легкового автомобиля нарушил скоростной режим, что привело к неуправляемому заносу. Легковушка выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с тягачом MAN.

Жертвами стали водитель и три пассажира легковушки. Еще один пассажир был доставлен в больницу.

Ранее крупное ДТП с участием пассажирского автотранспорта произошло в Пермском крае. Его жертвами стали семь человек, еще свыше десяти получили травмы и были госпитализированы.

