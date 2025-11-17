Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком на российской трассе

В Краснодарском крае произошло ДТП с четырьмя жертвами

В Краснодарском крае произошло ДТП с четырьмя жертвами. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» неподалеку от села Молдавановка. Водитель отечественного легкового автомобиля нарушил скоростной режим, что привело к неуправляемому заносу. Легковушка выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с тягачом MAN.

Жертвами стали водитель и три пассажира легковушки. Еще один пассажир был доставлен в больницу.

Ранее крупное ДТП с участием пассажирского автотранспорта произошло в Пермском крае. Его жертвами стали семь человек, еще свыше десяти получили травмы и были госпитализированы.