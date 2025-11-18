Россия
07:17, 18 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали заинтересованные в восстановлении отношений с Москвой страны ЕС

Депутат Журова: Германия заинтересована в восстановлении связей с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

После окончания украинского конфликта ряд европейских стран, так или иначе зависимых от России, будут заинтересованы в восстановлении отношений, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Вместе с тем, она призвала не ждать слишком быстрых перемен.

«Для многих западных государств разрыв контактов с Москвой в принципе оказался не сильно комфортным: экономика падает, деньги тратятся не туда, куда могли бы, цены на энергоносители растут. В частности, это те страны, которые зависят от более дешевого российского газа — они могут постараться быстрее восстановить отношения», — предположила депутат.

Немецкие парламентарии, по ее словам, уже сейчас говорят о том, что бизнес начинает переводить производства из Германии в другие страны, где издержки ниже. По этой причине, как считает Журова, связи с Россией актуальны для этого государства.

«А кто-то заинтересован в возвращении разных туристов — у всех разная ситуация. Кто-то вообще не хочет с нами расходиться, как Венгрия, Словакия, Сербия. Каждая страна будет восстанавливать отношения по-своему, но не надо думать, что, как только закончится украинский конфликт, все побегут покупать наши энергоносители. Понадобится время», — заключила политик.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения украинского конфликта. Ключевую роль в этом, как он считает, будет играть «Северный поток-2».

