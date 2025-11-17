Нимайер: Отношения РФ и ФРГ могут быть восстановлены после СВО

Отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения специальной военной операции (СВО), и ключевую роль в этом будет играть «Северный поток-2». Такое мнение выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер на полях форума «БРИКС — Европа», передает РИА Новости.

«Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого (сотрудничества — прим. «Ленты.ру») станет "Северный поток-2"», — сказал немецкий политик.

При этом Нимайер указал, что текущий кризис экономики ФРГ требует долгосрочных и доступных источников энергии, а Россия на протяжении десятилетий остается одним из самых надежных поставщиков. «Я думаю, наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом», — подчеркнул он.

В октябре Нимайер в ходе Петербургского международного газового форума на русском языке извинился за блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. «Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — сказал он.