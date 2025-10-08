Нимайер извинился за блокаду Ленинграда на русском языке

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в ходе Петербургского международного газового форума на русском языке извинился за блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Его слова передает РИА Новости.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — сказал немецкий политик.

При этом он добавил, что современные немцы, приезжая в Россию, ощущают последствия двух мировых войн и стремятся сохранить мирные отношения между странами.

Ранее Нимайер высказал мнение, что немецкий канцлер Фридрих Мерц может быть враждебно настроен по отношению к России из-за историй про СССР, которые ему рассказывали в детстве.