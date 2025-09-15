В Германии назвали причину враждебности Мерца к России

Нимайер предположил, что Мерц ненавидит Россию из-за плохого отношения к СССР

Канцлер Германии Фридрих Мерц может быть враждебно настроен по отношению к России из-за историй про СССР, которые ему рассказывали в детстве. Такое предположение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

По его словам, Мерц руководствуется эмоциями, а не здравым смыслом, что свидетельствует о том, что «у него есть личные причины быть против России».

«Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?» — задался вопросом Нимайер.

3 сентября Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине.