В России отреагировали на желание Зеленского возобновить переговоры

Депутат Чепа: На Зеленского могли надавить для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский едва ли стремится к возобновлению переговоров с Россией, несмотря на его соответствующее заявление, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее он не исключил, что на политика могло быть оказано давление.

«Лично я мало надеюсь на то, что Зеленский действительно готов к мирным переговорам. И тем более к тому, чтобы что-то инициировать. Его можно только заставить. Может, кто-то это и сделал. Посмотрим», — сказал Чепа.

Процесс урегулирования, как отметил политик, идет, несмотря на желание или нежелание украинского лидера, — этому способствуют события на фронте. Чепа считает, что успехи России в зоне украинского конфликта сами по себе оказывают давление на западных партнеров Киева.

«Возможно и определенное давление на Украину в связи с коррупционным скандалом, — предположил депутат. — Сейчас ведь мир увидел только маленький кусочек, самую верхушку айсберга. Но может ведь вскрыться и остальное. Не исключено, что это тоже заставляет Зеленского предпринимать определенные шаги с целью сместить фокус внимания с коррупции на переговоры».

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры об окончании конфликта. «Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины», — заявил президент.