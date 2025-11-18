Путешествия
10:06, 18 ноября 2025
Путешествия

В российских поездах дальнего следования появятся пижамы

В вагонах «люкс» некоторых поездов дальнего следования в России появятся пижамы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В вагонах «люкс» некоторых российских поездов дальнего следования появятся пижамы в 2026 году. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

Уточняется, что стоимость пижамы будет включена в сервисные услуги, поэтому дополнительно доплачивать за нее не придется.

Ранее сообщалось, что россиянам придется покупать постельное белье в плацкарте отдельно от билетов. Стоимость билета в плацкартных вагонах поездов дальнего следования не будет включать постельное белье.

