В российских поездах дальнего следования появятся пижамы

В вагонах «люкс» некоторых поездов дальнего следования в России появятся пижамы

В вагонах «люкс» некоторых российских поездов дальнего следования появятся пижамы в 2026 году. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.

Уточняется, что стоимость пижамы будет включена в сервисные услуги, поэтому дополнительно доплачивать за нее не придется.

Ранее сообщалось, что россиянам придется покупать постельное белье в плацкарте отдельно от билетов. Стоимость билета в плацкартных вагонах поездов дальнего следования не будет включать постельное белье.