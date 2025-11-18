В российском городе опровергли самокастрацию 14-летнего подростка

В региональном Минздраве опровергли данные о самокастрации подростка в Воронеже

В Минздраве Воронежской области опровергли данные о самокастрации 14-летнего подростка в Воронеже. Об этом стало известно региональному порталу «Воронежские новости».

В ведомстве пояснили, что никто из пациентов этого возраста в российском городе не поступал в медицинские учреждения с подобным видом травм.

До этого издание Baza рассказало, что в Воронеже школьник якобы отрезал себе половой орган от скуки. Юношу без сознания заметила сестра, его вовремя госпитализировали.

Ранее 22-летний житель Москвы решил сделать скульптуру и застрял половым органом в цементе.

Мужчина обратился за помощью к врачам. Детородный орган пациенту смогли сохранить.