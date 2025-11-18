Интернет и СМИ
03:19, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

NYP: Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора на $100 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины лично одобрил хищения из энергетического сектора страны на 100 миллионов долларов. Вклад украинского лидера в коррупцию раскрыло американское издание New York Post со ссылкой на экс-чиновников республики.

Зеленский тесно связан с фигурантами дела о хищении десятков миллионов долларов из энергетических программ военного времени. В раследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) названы как минимум два человека, близких к президенту — предприниматель Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Согласно документам, они с 2022 года вывели около 100 миллионов долларов, которые предназначались для защиты электростанция от ударов ВС России.

По данным собеседников газеты, Зеленский не был напрямую замешан в коррупционной схеме, но получил от нее выгоду. «Некоторые говорят, что Зеленский знал об этих схемах и одобрил их», — отметили они. Деньги могли вывести за рубеж, принеся пользу президенту Украины и его ближайшему окружению.

10 ноября в своем обращении украинский лидер похвалил НАБУ за проведенную работу и призвал наказать всех причастных к афере. В то же время, подчеркивает издание, представление о том, что коррупция могла достичь самых высот в правительстве во время конфликта, обескуражила солдат на фронте.

«У украинцев сейчас нет мотивации бороться из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась», — пояснили чиновники в разговоре с газетой.

Ранее Верховная Рада зарегистрировала петицию об отставке кабмина Украины. Требование связано с «потерей доверия общества, вызванного масштабной коррупцией в сфере энергетики, в которую вовлечены министры».

    Обсудить
