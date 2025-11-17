Верховная Рада зарегистрировала петицию об отставке кабмина Украины

На сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию об отставке кабмина Украины

На сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию об отставке кабмина Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Отмечается, что требование об отставке связано с «потерей доверия общества, вызванного масштабной коррупцией в сфере энергетики, в которую вовлечены министры». В данный момент петицию поддержали 82 человека из необходимых 25 тысяч. На сбор подписей отведено три месяца.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы. Это связано с деятельностью компании «Энергоатом», в расследовании фигурируют Герман Галущенко и Светлана Гринчук.