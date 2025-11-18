В ВСУ предрекли серьезные проблемы в Запорожской области из-за потери Ровнополья

Офицер ВСУ Алекс: Потеря Ровнополья ведет к проблемам для обороны Гуляйполя

Потеря Ровнополья Запорожской области ведет к серьезным проблемам для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе. Об этом заявил в Telegram украинский офицер с позывным Алекс.

«Взятие под контроль Ровнополья имеет чрезвычайно важное значение для дальнейшей обороны Гуляйполя, ведь наличие высот и его выгодное тактическое расположение в отношении города может создать немалые проблемы для нас», — говорится в публикации.

Населенные пункты Ровнополье и Яблоково были взяты под контроль российскими войсками 17 ноября.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что падение обороны ВСУ в Терноватом Запорожской области станет катастрофой для Киева. Он отметил, что российские войска могут выйти к населенному пункту через поселок Заречное.