Вдова Романа Попова решила избавиться от единственного дома семьи

Вдова актера Попова выставила на продажу единственный общий дом в Подмосковье

Вдова актера Романа Попова, Юлия Попова, решила избавиться от единственного дома семьи. Жена артиста выставила на продажу загородную недвижимость в Подмосковье, пишет kp.ru.

Речь идет о таунхаусе площадью 300 квадратных метров, расположенном в красногорском поселке «Архангельская Ривьера». В нем есть пять спален и три ванных комнаты. Супруга звезды сериала «Полицейский с Рублевки» заявила, что не сможет сама содержать большой особняк и планирует купить квартиру на деньги с продажи.

Сейчас недвижимость предлагают купить за 52 миллиона рублей — гораздо дешевле аналогичных коттеджей в поселке. В объявлении указано, что собственница готова оперативно показать и продать жилье.

Семья пытается избавиться от общего особняка не впервые. Еще при жизни Романа Попова супруги выставили на продажу загородный дом, чтобы оплатить лечение артиста от опухоли головного мозга. Владельцам пришлось дважды снижать цену, но найти покупателя так и не удалось.